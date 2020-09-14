Рубрика "Матчбол"

Минчанка Виктория Азаренко на прошлой неделе стала главным хедлайнером белорусского спорта на планете. Белоруска вышла в финал турнира Большого шлема в Нью-Йорке и напомнила всем болельщикам, что опять возвращается на бывший уровень игры, когда она была первой ракеткой мира. В "Матчболе" сегодня не только новости тенниса. Начнем с футбола и хоккея.



По традиции в понедельник в рубрике "Матчбол" подводим итоги тура футбольного чемпионата страны. Командам осталось сыграть семь туров, а клубов, которые претендуют на золотые медали, сразу несколько.



Шанс прервать неудачную серию был у футбольного минского "Динамо". Кризис бело-синих затянулся. Столичный клуб вылетел из Лиги Европы и проиграл в Кубке Беларуси "Крумкачам" из второго дивизиона. Реабилитироваться "минчане" должны были в матче 23-го тура чемпионата страны. Команда Леонида Кучука встречалась дома с одноклубниками с Бреста. В результате волевая виктория брестского "Динамо" - 4:2.



Один из лидеров чемпионата - борисовский БАТЭ - принимал на своем поле аутсайдера лиги - "Смолевичи". Желто-синие получили победу с крупным счетом - 5:2. У борисовчан по дублю оформили Скавыш и Виллюмссон, еще один мяч забил Филипович.



Солигорский "Шахтер" дебютировал при новом тренерском штабе. Теперь команду возглавляет украинец Роман Григорчук. "Горняки" уверенно обыграли "Витебск" - 5:0. Таким образом, интрига в чемпионате сохраняется. И у "Шахтера", и у БАТЭ по 46 баллов. "Неман" на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание - 5 пунктов. "Гродненцы" на выезде сегодня сильнее "Руха" - 3:2.



Минская "Юность" продолжает идти без потерь в Экстралиге А, чего не скажешь о гродненском "Немане". Сегодня команды встречались на льду "Чижовка-Арены". Пять шайб без ответа забросили "столичные медведи" в ворота Городецкого.В составе хозяев дебютировал один из самых ярких белорусов в CHL прошлого сезона Евгений Оксентюк. Правда, ему отметиться бомбардирскими баллами не удалось. Клуб Александра Мокрицкого возглавляет турнирную таблицу чемпионата - 3 матча, 3 победы, 9 баллов в активе. А "Неман", который потерпел поражение во всех трех играх, на последнем месте. "Гродненцы" забросили меньше всех и больше всех пропустили.



Виктория Азаренко остановилась в шаге от долгожданного титула на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США по теннису белоруска боролась против японки Наоми Осаки. Виктория стартовала резво, выиграла первый сет 6:1. Однако затем победитель US Open 2018 года взяла игру под свой контроль и получила победу в двух следующих сетах с одинаковым счетом 6:3. Тем не менее выступление на американских кортах улучшается для Азаренко за последние годы. А в обновленном рейтинге белоруска сегодня вошла в топ-10 теннисисток планеты и стала первой ракеткой страны.



Очевидно, Виктория Азаренко подарила нам много эмоций на теннисных кортах. Будем ждать продолжение на следующих турнирах. А на этой неделе опять обратим внимание на интересную развязку на финише чемпионата по футболу и будем следить за выездной серией минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге.



