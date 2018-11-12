Рубрика "Матчбол"

В шаге от сенсации. Волейбольная "Минчанка" в дебютном для себя поединке женской Суперлиги России уступила только в пятой партии московскому "Динамо" и завоевала первый балл в таблице чемпионата. Близки к победе были и футболисты БАТЭ в матче против лондонского "Челси", однако и этой игре немного не хватило удачи. Вспоминаем самые блестящие спортивные события недели.

Рассказывает Станислав Липский.

Начнем с хоккея. Горди Дуайер из-за неудовлетворительных результатов в пятницу все же был уволен с должности главного тренера столичного "Динамо", а уже в воскресенье руководство бело-синих назвало имя нового наставника. Им стал Андрей Сидоренко.

59-летний специалист таким образом будет совмещать две должности сразу, параллельно Сидоренко возглавляет тренерский штаб сборной Беларуси. Главная идея - централизовать подготовку к майскому чемпионату мира в Казахстане, где нашим хоккеистам надо будет выбираться в элиту. Посмотрим, что из этого получится. А уже сегодня "Динамо" в КХЛ сыграет против "Трактора". Матч пройдет - обращаем внимание - на "Чижовка-Арене". Начало в 19:30.

Столичное футбольное "Динамо" возвращается на второе место в чемпионате страны благодаря виктории над "Слуцком" в пятницу 2:0, однако впереди перенесенный матч "Шахтер" - БАТЭ, который станет ключевым и для "горняков", и для динамовцев.

Напомним, поединок с участием команд из Солигорска и Борисова перенесли по просьбе главного тренера сборной страны Игоря Криушенко. Дело в том, что национальной команде на этой неделе надо будет сыграть решающий поединок Лиги наций против Люксембурга в гостях, поэтому тренер хочет, чтобы футболисты к этой встрече подошли в оптимальном физическом состоянии. Таким образом, поединок "Шахтер" - БАТЭ пройдет 21 ноября.

А вот этот точный выстрел Оливье Жиру в четверг к сожалению для поклонников БАТЭ принес победу "Челси" в Борисове в поединке Лиги Европы. Матч получился интересным, более того, желто-синие в том поединке должны были минимум играть вничью.

Александр Глеб, полузащитник ФК БАТЭ: "После четырех матчей группового раунда Лиги Европы у БАТЭ остаются три балла. Впереди матчи против прямых конкурентов за выход в плей-офф, в каждом матче надо завоевывать очки".