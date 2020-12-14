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Рубрика "Матчбол"
Волейболисты солигорского "Шахтера" - обладатели Кубка Беларуси. В финале горняки переиграли принципиального соперника - столичный "Строитель" 3:1. Этот трофей "Шахтер" завоевывает в третий раз. Рубрика "Матчбол" предлагает вспомнить и другие спортивные события.
Динара Алимбекова отлично выступила на этапе Кубка мира в Австрии - в активе белоруски первое и второе место в спринте и пасьюте соответственно - это лучший результат в карьере!
Так успешно Динара никогда на выступала на этапах Кубка планеты, более того, в общем зачете после гонок в Хохфильцене Алимбекова сенсационно занимает второе место, отставание от лидера - норвежки Ройселанд - всего 6 баллов!
К сожалению, поддержать успех Динары не получилось в женской эстафетной гонке - наш квартет в итоговом протоколе только на десятом месте. В четверг стартует четвертый этап соревнований.
Максим Скавыш - лучший футболист Беларуси. На прошлой неделе подвели итоги сезона. Виктор Гончаренко - лучший тренер страны!
Кстати, Гончаренко получает это звание в десятый раз в карьере и пятый подряд. Максим Скавыш также признан лучшим игроком чемпионата страны. Церемония закрытия "Звездный мяч - 2020" длилась две часа - памятными статуэтками наградили как в индивидуальных, так и в командных номинациях. А вот лучшим тренером чемпионата страны признан Юрий Пунтус.
Лучшей футболисткой Беларуси второй год подряд стала Анастасия Гражина-Щербаченя, которая выступает в эстонском "Пярну".
Солигорск с каждым годом все больше претендует на звание столицы игровых видов спорта. После победы "Шахтера" в чемпионате волейбольный клуб из этого города завоевал Кубок Беларуси. В субботу "горняки" 3:1 в финале победили столичный "Строитель".
Бронзовые медали сенсационно завоевали волейболисты из Витебска, команда Матвеева 3:0 победила гомельскую "Энергию".
На этой неделе продолжаем следить за хоккейной Экстралигой, чемпионатам Европы по гандболу среди женских сборных, биатлоном (четвертый этап также пройдет в Австрии) и столичными "Цмокамі" в Лиге чемпионов. Все это, разумеется, вас ждет на телеканалах Белтелерадиокомпании! Любите спорт, и мы обязательно увидимся!
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