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Рубрика "Матчбол"

Арина Соболенко осуществила мечту

Арина Соболенко осуществила мечту на Открытом чемпионате Австралии по теннису, сыграв против Серены Уильямс, но завершила борьбу на стадии одной восьмой финала. Отметим, последней среди белорусок в одиночной сетке. А вот в биатлоне есть первая медаль у сборной Беларуси на чемпионате мира - о ней подробнее в рубрике "Матчбол", а также о финале соревнований "Снежный снайпер".

Рассказывает

Андрей Козлов

(видео).

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