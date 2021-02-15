Рубрика "Матчбол"

Арина Соболенко осуществила мечту на Открытом чемпионате Австралии по теннису, сыграв против Серены Уильямс, но завершила борьбу на стадии одной восьмой финала. Отметим, последней среди белорусок в одиночной сетке. А вот в биатлоне есть первая медаль у сборной Беларуси на чемпионате мира - о ней подробнее в рубрике "Матчбол", а также о финале соревнований "Снежный снайпер".