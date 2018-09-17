Рубрика "Матчбол"

Сборная Беларуси по теннису в октябре сыграет против Словакии за право остаться во втором по рангу дивизионе Кубка Дэвиса - первой группе Евро-Африканской зоны. Белорусы в прошедшие выходные уступили сильной российской команде, но матчи получились напряженными. Счет по итогу стал 3:2. О других значительных новостях белорусского спорта - в нашей рубрике "Матчбол".

Начинаем с событий футбольного тура. Большое внимание болельщиков сконцентрировалось на двух поединках, что прошли в субботу. К началу прошлого тура одинаковое число баллов набрали три клуба - минское "Динамо", солигорский "Шахтер" и "Витебск", которые и находились на второй строке.

Ничья в пользу "Витебска". "Шахтер" и "Динамо" играют в безголевую ничью и теперь вместе находятся на третьей строке. Одним из героев игры стал голкипер "Динамо" Андрей Горбунов, который несколько раз не дал мячу попасть в ворота.

Тем временем "Витебск" в тяжелом матче побеждает "Минск" со счетом 3:1. Встречу команды завершали не в полных составах - две красные карточки показал арбитр матча. "Витебск" занимает второе место, первое - БАТЭ, который победил "Днепр".

Минское "Динамо" в течение всей прошлой недели проводило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге на "Минск-Арене". В двух из трех матчей "зубры" уступили. И на данный момент занимают последнее место в Западной конференции.

Отметим и приятный момент. Защитник "Динамо" Евгений Лисовец в матче против московского "Спартака" достиг отличного показателя. Он отдал 100-процентное число точных передач. В единственном победном матче в сезоне средний показатель в этом компоненте всего состава "Динамо" - почти 80 %.

Завтра матч против ярославского "Локомотива", который начнет выездную серию для минского "Динамо". А сейчас обратим внимание на очень приятную новость. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана лучшей в одной из номинаций Женской теннисной ассоциации.

"Прорыв августа" - именно так называлась одна из номинаций, на победу в которой, кроме Соболенко, претендовали сильные спортсменки: Анастасия Севастова, Леся Цуренко, Маркета Вондроушова и Эшли Барти. Но по итогу голосования на официальном сайте Женской теннисной ассоциации лучшей признали Арину. Не только август, но и весь год получается для минчанки очень насыщенным. Кроме первого титула в карьере, который она выиграла в Нью-Хейвене, значительным успехом стал выход в 1/8 финала турнира Большого шлема US Open в Соединенных Штатах Америки.