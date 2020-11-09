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Рубрика "Матчбол"

Столичное футбольное "Динамо" побеждает "Славию" в заключительном поединке очередного раунда чемпионата Беларуси. Точный гол Хващинского стал решающим - счет 1:0. Однако главная игра все же прошла в Солигорске. С подробностями - Станислав Липский и рубрика "Матчбол".

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