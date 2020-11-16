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Рубрика "Матчбол"

Очередная победа сборной Беларуси по футболу в Лиге наций, феерическое выступление минского "Динамо", победа Арины Соболенко в Австрии и новые рекорды от Ильи Шимановича в Будапеште.

Новости со спортивных площадок в нашей традиционной рубрике "Матчбол".

Рассказывает Александр Якубовский (видео).

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