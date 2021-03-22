Волейбольный клуб "Минчанка" впервые в истории выходит в финал шести женской суперлиги России. В ответном матче против "Ленинградки" столичный клуб победил со счетом 3:1 и продолжит борьбу за медали первенства. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск (видео).