Рубрика "Матчбол"

Арина Соболенко, по версии Международной теннисной ассоциации, признана "Новичком года". Лучших в каждой номинации назвали в пятницу в Сингапуре. Две победы на турнирах в Китае и США позволили Соболенко завоевать этот престижный титул.

Кстати, сегодня в восстановленном рейтинге ВТА Арина поднялась на 12 место! Подробнее - Станислав Липский.

Начнем с футбола: столичное "Динамо" неожиданно теряет очки в 25-ом туре чемпионата страны, бело-синие трижды вели в счете в поединке против футбольного клуба "Минск", однако в этом матче сыграли вничью.

Нигерийский нападающий Фатаи отметился хет-триком, однако защита дружины Сергея Гуренко в отличие от атаки сыграла диаметрально противоположно, чем и остался недоволен главный тренер "Динамо". Результат поединка 3:3.

А вот лидер чемпионата БАТЭ очки не теряет, 3:2 желто-синие в сложном поединке все же побеждают дома "Городею". Претенденты на медали также синхронно побеждают: солигорский "Шахтер" 2:0 сильнее "Немана", а "Витебск" 3:1 – "Днепра".

В центральной встрече 26-го тура столичное "Динамо" сыграет против брестского, начало игры в 17:00.

И если футбольное "Динамо" продолжает борьбу за победу в чемпионате, у хоккеистов ситуация противоположная - "зубры" сейчас находятся на последнем месте Западной конференции КХЛ.

8 поражений подряд в пассиве минчан, после 19 матчей команда завоевала всего 11 баллов, положение, мягко говоря, неприятное. Вдобавок бело-синие в субботу без вариантов разгромно уступают последней команде чемпионата "Сибири" 0:6. Исправить положение будет сложно, однако руководство минчан все же доверяет главному тренеру Горди Дуайеру. В эти минуты "зубры" встречаются с "Барысом".

Добавим, завтра должность генерального директора "Динамо" покидает Анатолий Курилец. "Однако связано это исключительно с личной инициативой руководителя, а не с результатами команды", - подчеркивает официальный сайт столичного клуба.

Волейболистки столичной "Минчанки" завершили выступление в розыгрыше Кубка России. Два проигрыша - сначала "Енисею" - 2:3, а затем и "Заречью-Одинцово" 0:3 - не позволили команде Виктора Гончарова попасть далее. Напомним, в этом сезоне "Минчанка" выступит в Суперлиге России.