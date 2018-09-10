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Рубрика "Матчбол"
На прошлой неделе столица принимала игры хоккейной Лиги чемпионов и, наконец, через 6 лет - матч с участием национальной сборной Беларуси по футболу. Команда Игоря Криушенко на восстановленном стадионе "Динамо" с победы стартовала в Лиге наций. Подробности в рубрике "Матчбол".
Рассказывает Станислав Липский.
Лига наций - это новый турнир УЕФА, который дает отличную возможность не самым сильным командам Старого Света завоевать право участия в финальной стадии чемпионата Европы, белорусам для этого надо стать лучшими среди 16 сборных.
Все эти команды примерно одного уровня. Первую из них мы победили в субботу. На восстановленном "Динамо" принимали сборную Сан-Марино, дубль Драгуна и точные выстрелы Стасевича, Ковалева и Сароки позволили получить викторию, 5:0. Кстати, этот поединок стал первым для сборной на "Динамо" после реконструкции арены.
Параллельно в нашей группе Люксембург переиграл Молдову, 4:0. Именно в Кишиневе против местной сборной завтра и сыграют белорусы. Начало игры в 21:45.
А вот дела у белорусских хоккейных команд складываются, мягко говоря, не очень успешно. Столичное "Динамо" пока без побед в КХЛ, "Юность" накануне уступила "Мюнхену".
В рамках группового этапа Лиги чемпионов команда Михаила Захарова получила третье поражение в четырех играх. Теперь, чтобы выйти в следующий раунд соревнований, минчанам необходимо победить в основное время финский клуб ТПС и при этом в параллельных матчах рассчитывать на проигрыш "Мюнхена" в поединках против "Мальме".
"Динамо" в КХЛ после трех поражений подряд сегодня на "Минск-Арене" попробует эту неприятную серию остановить. В 19:30 "зубры" сыграют против "Йокерита". Время успеть на игру еще есть. Однако если не получается, следите за поединком на "Беларусь 5".
На этой неделе, кроме футбола и хоккея, следим за теннисом. В пятницу начнется матчевая встреча Кубка Дэвиса: Россия - Беларусь. В четверг мужская сборная Беларуси по баскетболу стартует во втором раунде квалификации к чемпионату Европы. Параллельно вашему вниманию чемпионат мира по художественной гимнастике. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, мы обязательно еще увидимся.
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