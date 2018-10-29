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Рубрика "Матчбол"
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко остается на двенадцатой строчке мирового рейтинга и готовится начать борьбу на итоговом турнире года в Китае. Первый матч завтра утром. А тем временем борисовское БАТЭ провело самую статусную игру в этом году. Подробнее Андрей Козлов.
Легендарная лондонская арена "Стэмфорд Бридж" увидела гол в исполнении футболиста борисовского БАТЭ, но увидела и то, как "Челси" в результате оказался сильнее. Чемпионы Беларуси провели самый статусный матч в этом году против британского гранда, но уступили.
Еще в первом тайме в наши ворота влетели два гола. А в начале второго счет увеличился – 3:0 в пользу британских футболистов. Но один мяч наши игроки все-таки забили. Его автор - Алексей Риас после отличного розыгрыша штрафного. Результат матча - 3:1.
Поражение все равно оставляет шансы выйти в плей-офф, потому что во втором матче квартета венгерский "Види" сенсационно победил греческий ПАОК.
В футбольном чемпионате Беларуси приближается развязка, и очень жаркой будет среда. В этот день перенесенные игры проведут претенденты на медали - борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск".
И как раз "Витебск" в прошлом туре добился трудной, но очень значительной победы. Клуб с севера страны ближе к медалям. А столичное "Торпедо" - к вылету. В 26-ом туре чемпионата Беларуси по футболу витебчане победили 1:0. Забил Антон Матвеенко.
А вот футболисты "Слуцка", которые хорошо начали сезон, неожиданно потеряли былую мощь. И уже уступили в пятом матче подряд. На этот раз аутсайдеру - могилевскому "Днепру" - 0:2.
Интересным получился матч на минском стадионе "Динамо", где сыграли две команды с одинаковым названием - "Динамо" из Минска и Бреста. И вот такое динамовское дерби завершилось ничьей, 1:1.
Тем временем мужская сборная Беларуси по гандболу получает первую победу в квалификации чемпионата Европы - 2020. В выездном матче второго тура белорусы победили Финляндию 27:20. Преимущество в семь мячей гости добыли уже после первой половины - 15:8. Самым результативным стал Алексей Шинкель, на счету которого семь точных бросков. В следующем туре 10 апреля белорусы сыграют с чехами.
Безусловный триумф белорусского спорта состоялся в швейцарской Лозанне. Эльвира Герман, которая в августе стала лучшей на чемпионате Европы, получила награду как лучшая молодая легкоатлетка континента - она победила в номинации "Восходящая звезда". По традиции эксклюзивное интервью у Эльвиры взял председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.
Минское "Динамо" после неудачной выездной серии Континентальной хоккейной лиги возвращается на "Минск-Арену". Кажется, только поддержка поможет "зубрам". По очереди сыграем с "Амуром", "Куньлунем" и "Барысом". Сегодня - с клубом из Хабаровска. До начала остается один час.
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