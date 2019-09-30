Рубрика "Матчбол"

Арина Соболенко побеждает на престижном теннисном турнире в Китае. В финале соревнований в трех сетах белоруска сильнее американки. Благодаря этому триумфу Арина сегодня сохранила 14 место в мировом рейтинге. Подробнее Станислав Липский.



Футбол снова в авангарде событий. Претендент на золотые медали чемпионата Беларуси - солигорский "Шахтер" - накануне в Минске сыграл вничью с "Динамо".



После триумфа БАТЭ над "Неманом" в субботу, 1:0, "горняки" должны были набирать три балла, чтобы остаться в гонке за первое место.



Бодул счет открыл, казалось, что "Шахтер" уверенно побеждает, однако хозяева сумели восстановить равновесие. Пенальти реализовал Данила. 1:1 - итог встречи. Сергей Гуренко остался недоволен судейством.



Кстати, сегодня главный тренер "Динамо" празднует свое 47-летие, с чем мы его и поздравляем. В следующем поединке минчане в воскресенье сыграют против "Ислочи".



А вот столичная хоккейная "Юность" накануне в очередном поединке Экстралиги в блестящем стиле побеждает "Неман", 3:2. Минчане таким образом получили четвертую победу подряд.



Команда Александра Макрицкого после точных бросков Йекунена и Кислого во втором периоде уступала 0:2, однако Дроздов и Парфеевец паритет восстановили, а в серии буллитов вырвали викторию, 3:2. Клуб из Гродно остался на первом месте, "Юность" пока на четвертой строке.



В центральном поединке гандбольного первенства Беларуси БГК имени Мешкова в супернапряженном матче побеждает столичный СКА, 25:24. Самым итоговым игроком встречи стал правый крайний минчан Николай Алехин. В его активе 7 точных бросков. В турнирной таблице и в БГК, и в СКА по 10 баллов.



В продолжение гандбольной темы. К сожалению, женская сборная Беларуси в матче квалификации чемпионата Европы потерпела поражение от команды Словении, 29-31. Встреча прошла в минском Дворце спорта "Уручье". В следующей игре отбора белоруски в марте сыграют против Косово в гостях.



На этой неделе продолжаем следить за чемпионатом мира по легкой атлетике, параллельно поддерживаем столичное "Динамо" в КХЛ, а также вашему вниманию игры футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, мы обязательно еще увидимся.