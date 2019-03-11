Рубрика "Матчбол"

Насыщенным событиями для белорусского тенниса получается статусный турнир в США. Наша Виктория Азаренко провела напряженный поединок против Серены Уильямс, но уступила. А вот первая ракетка Беларуси Арина Соболенко сегодня сыграет за место в 1/8 с украинкой Лесей Цуренко. Будем следить за итогами турнира, а пока о других спортивных событиях.



Рассказывает Андрей Козлов.



Большие весенние выходные белорусы провели по-спортивному активно. Три дня, которые совпали с завершением Масленицы, можно было провести по-разному. И в столице, и за МКАДом. Мы как раз находимся в Силичах, где в марте пройдет не одно соревнование по сноуборду.



Соревнования в Логойском районе прошли в нескольких возрастных категориях. И по двум схемам проведения. В первенстве Беларуси принимали участие дети из спортивных школ. А в чемпионате Беларуси - вообще все желающие.



После розыгрыша Суперкубка Беларуси по футболу, в котором сильнее борисовского БАТЭ было брестское "Динамо", настало время и четвертьфиналов национального кубка. Очевидно, самый интересный матч прошел на "Борисов-Арене" 9 марта, когда чемпионы страны продолжили сложное для себя начало года. БАТЭ сыграл вничью с "Ислочью" и, таким образом, не может выиграть в трех играх подряд. Борисовчане провели первый четвертьфинал на домашнем стадионе. На 35-й минуте в дебютной игре за БАТЭ забил исландец Виллюм Виллюмссон. Но почти сразу новичок "Ислочи" Александр Макась сделал счет равным, матч так и завершился 1:1. Ответная встреча пройдет 14 марта.



Продолжается очень тяжелый календарь для "Минчанки" в сверхнасыщенном международном сезоне. На прошлой неделе к нам в гости приехали два сильных клуба, первый из них один из самых сильных в Европе - московское "Динамо" в составе с Натальей Гончаровой. Белоруски уступили 0:3. С таким же счетом завершилась встреча и против "Заречье-Одинцово". Шансы победить противниц были, но "Минчанка" их не использовала.



Теперь о событиях на чемпионате мира по биатлону, который начался в шведском Эстерсунде. Дебютантка планетарного форума - олимпийская чемпионка Динара Алимбекова - показала свой лучший результат. В спринте белоруска стала 13-й.



Чемпионат мира по биатлону продолжится до конца недели. Следующий старт завтра - женская индивидуальная гонка на 15 километров. Все события в шведском Эстерсунде покажет телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире.