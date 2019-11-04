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Рубрика "Матчбол"
Лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко в мировом рейтинге поднялась на три позиции и сейчас находится на 11-ой строчке. Это произошло после хорошего выступления на итоговых турнирах года. Но теннис очень скоро возьмет паузу.
Подробно о спортивных событиях Андрей Козлов. Особый ландшафт Логойского района привлекает к себе не только в зимний период. Любители здорового образа жизни опять собрались, чтобы не только выявить сильнейшего, но и испытать себя. Бег по пересеченной местности набирает популярность в Беларуси, даже достаточно гористой местности нашего знаменитого спорткомплекса "Раубичи". Лучшей командой стал квартет из Полоцка.
А вот в футбольном национальном первенстве мы фактически знаем чемпиона-2019. Борисовский БАТЭ очень неудачно провел домашний поединок против "Ислочи", которая представляет Минский район, и уступил со счетом 2:4. Одним из лучших на поле стал полузащитник "Ислочи" Александр Глеб, который провел в Борисове несколько отличных сезонов.
Тем временем в Бресте прошел очень эмоциональный, яркий и скандальный матч. Местное "Динамо" сыграло вничью с солигорским "Шахтером", 1:1. Однако самый приметный эпизод - игра рукой защитника "горняков" Игоря Бурко, после которой арбитр встречи пенальти не назначил. А уже сегодня стало известно, что главный тренер "Шахтера" Сергей Ташуев отправлен в отставку.
Значительным событием стал этап Кубка мира по велоспорту на треке. К нам в гости на велодром "Минск-Арены" опять съехались самые сильные спортсмены современности. Но мы, безусловно, поддерживали своих. Две медали завоевали белорусы на домашнем этапе Кубка мира по велоспорту на треке, первым в олимпийском сезоне. 57 команд из 44 стран боролись на велодроме "Минск-Арены" не только за награды, но и за лицензионные очки на главные игры четырехлетия. Так, на высшую ступень пьедестала в своей коронной дисциплине - скретче - поднялся Евгений Королек. А в женской гонке по очкам бронзу взяла Татьяна Шаракова.
И в завершении "Матчбола" - анонс чемпионата Европы по таиландскому боксу, который будет продолжаться во Дворце спорта до конца недели. Белоруски одни из лучших и успешных в этом виде спорта. Поэтому ждем от наших атлетов медалей. Безусловно, будем поддерживать всех белорусов. Тем более что на домашнем европейском чемпионате выступят легендарные белорусские спортсмены - Дмитрий Валент и Андрей Кулебин. Также ждем отличного выступления и от молодежи. На недавнем чемпионате мира наши молодые бойцы взяли сразу несколько медалей. Поединки пройдут в минском Дворце спорта до 11 ноября. И внимание - вход будет для зрителей бесплатным.
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