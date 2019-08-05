Рубрика "Матчбол"

9 наград завоевали белорусские атлеты на молодежном и юниорском чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ в Румынии. 2 из них золотые. Впереди главный старт сезона - первенство планеты среди взрослых, на котором будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио. Турнир стартует 21 августа. Подробнее о спорте в рубрике "Матчбол".

Начнем с футбола

В субботу и воскресенье определились все участники 1/4 Кубка Беларуси. Обошлось без сенсаций - фавориты идут дальше, правда, удивила победа мозырской "Славии" над "Витебском", 3:1. Все 6 лидеров турнирной таблицы чемпионата синхронно побеждают в 1/8: БАТЭ, 8:1, минское "Торпедо", "Ислочь", 3:2 "Энергетик-БГУ", "Шахтер", гомельский "Локомотив", 2:1. Футболисты жодинского клуба "Торпедо" сильнее "Нафтана", 4:1, брестское "Динамо" побеждает "Минск", 3:1. Наиболее напряженным получилось противостояние "Гомеля" и столичного "Динамо". В Минске бело-голубые только в дополнительное время сумели победить, 3:1. 1/4 финала Кубка пройдет уже в 2020, поэтому возвращаемся к событиям чемпионата в центральной игре 17 тура. В воскресенье в столичном дерби "Динамо" сыграет против "Минска", начало поединка в 20:45.







Хоккейный сезон официально стартовал в Беларуси

В прошлый четверг 14 команд начали борьбу за Кубок Руслана Салея. Всего на предварительной стадии участвуют 16 дружин, в период с 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в финал четырех турнира, где к ним присоединятся минское "Динамо" и "Юность". Матчи последнего раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше. Кстати, после двух туров на первом месте с двумя победами оршанский "Локомотив".

Арина Соболенко остановилась в одном шаге от своего четвертого титула WTA

Прошлой ночью минчанка в финале соревнований в Сан-Хосе уступила представительнице Китая Чжэн Сайсай, 3:6, 6:7. Однако выход в финал соревнований помог Арине в мировом рейтинге обойти Серену Уильямс и стать девятой ракеткой планеты.

На этой неделе следим за футболом