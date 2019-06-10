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Рубрика "Матчбол"
Арина Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга. На данный момент белоруска занимает десятое место в рейтинге WТА. Александра Саснович тридцать шестая. Виктория Азаренко сорок вторая. Мировой табель обновили сегодня, а вот о тех спортивных событиях, которые произошли ранее, в рубрике "Матчбол". Начнем с футбола: национальная сборная Беларуси, к сожалению, уступила Германии в очередном поединке квалификации к чемпионату Европы. После трех матчей белорусы остаются без очков в турнирной таблице. Почти аншлаг - 12 тысяч 510 зрителей непосредственно с трибун "Борисов-Арены" следили за ходом поединка между сборными. Команда Игоря Криушенко проиграла 0:2. Отличились Сане и Ройс. Это поражение стало третьим подряд в квалификации для нашей дружины. Впереди игра против Северной Ирландии, в которой необходимо побеждать.
Поединок Беларусь - Северная Ирландия пройдет во вторник
Поединок Беларусь - Северная Ирландия пройдет во вторник также на "Борисов-Арене". Начало игры в 21:45. Тем временем молодежная сборная с более чем уверенной победы стартовала в квалификации к чемпионату Европы 2021 года. Более того, команда под руководством Михаила Мархеля получила самую крупную победу в истории. На стадионе в Жодино белорусы не оставили шансов футболистам с Гибралтара - 10:0! Отметим, что открыли счет хозяева только на 32-й минуте, но до конца тайма успели отличиться еще раз. Восемь мячей пришлись на вторую половину. Семь из них забиты в заключительные 22 минуты. Хет-триком в составе победителей отличились Иван Бахар и Павел Кленье.
Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает побеждать в матчах Золотой Евролиги
В гостях наши девушки переиграли Азербайджан - 3:1. Анастасия Горелик и компания следующий матч проведут в Финляндии 12 июня. Мужская сборная играла в Чехии и уступила местным волейболистам 1:3. Это первая неудача белорусов в Золотой Евролиге. Отметим, белорусские сборные пока лидируют.
На этой неделе следим за волейболом: вашему вниманию матчи Евролиги в среду и субботу
Параллельно поддерживаем сборную Беларуси по футболу: в воскресенье центральный поединок чемпионата страны БАТЭ - "Шахтер". Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!
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