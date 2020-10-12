Успехи минского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге - не самый лучший матч в исполнении сборной Беларуси по футболу, главное - гандбольное противостояние белорусского гандбола и развитие детского волейбола. Рубрика "Матчбол" сегодня насыщена интересными спортивными событиями.