Рубрика "Матчбол"

Пятое место Ирины Кривко на этапе Кубка мира по биатлону в Германии стало лучшим итогом для белорусов. А вот эстафетная гонка у нашей команды не удалась: белорусский квартет стал 9-м. Про значительные соревнования с участием белорусов - в нашей традиционной рубрике "Матчбол".

Рассказывает Андрей Козлов.

Первый выпуск рубрики "Матчбол" в новом, 2019 году мы начнем здесь, в Раубичах. В феврале известный центр зимних видов спорта будет принимать сразу несколько очень интересных и значительных событий: чемпионат Европы по биатлону, Гонку легенд с участием Дарьи Домрачевой и даже этап Кубка мира по фристайлу. А сейчас завершился этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам.

Лыжный спорт - один из самых интересных, непредсказуемых и тяжелых среди зимних. Раубичи опять на несколько дней стали центром, куда съехались известные спортсмены - победители и призеры международных соревнований самого высокого уровня. На этот раз здесь прошел этап Кубка Восточной Европы. Помогла и погода, именно о качестве снежного покрытия говорил участник Олимпиады в Южной Корее Александр Воронов.

В целом белорусы на Олимпиаде год назад выступили неудачно. Поэтому ожидаемыми были революционные изменения в этом виде спорта. Сергей Долидович, многолетний лидер сборной, карьеру лыжника завершил.

А сейчас, несмотря на пору года, про летние виды спорта. Тем более что значительны достижения у белорусов на прошлой неделе - и в теннисе, и в волейболе. Мужская сборная Беларуси даже вышла на чемпионат Европы, который пройдет осенью. Наши парни показали в решающем матче очень сильную игру.

Белорусы имели возможность выйти в финальную стадию чемпионата Европы и за тур до завершения квалификации. Но по всем игровым компонентам уступили Испании, которая выступала при сильной поддержке своих трибун. В последнем матче сборной Беларуси нужно было взять два сета, чтобы выйти из группы. Но наши парни сделали больше - они показали очень хорошую игру и разгромили Норвегию 3:0.

Главному тренеру Виктору Бекше даже не понадобилось делать замены: на площадке у белорусов получалось все.

Жеребьевка пройдет в Брюсселе на этой неделе. А финальная стадия чемпионата Европы пройдет в сентябре. А в конце весны белорусы начнут борьбу в золотой Евролиге. Напомним, женская сборная Беларуси без квалификационных игр обеспечила себе место в составе лучших команд континента.

А вот что касается "Минчанки", ведущего волейбольного клуба Беларуси, то у команды получается не все. В Суперлиге только две победы. А на прошлой неделе поражение от лидера сезона - "Локомотива" из Калининградской области 0:3. В этом месяце пройдут не только матчи Суперлиги, например, против казанского "Динамо", но и гостевой поединок Лиги чемпионов против польского "Будовляны".

Александра Саснович была очень близка к финалу статусного женского турнира в австралийском Сиднее. Вторая ракетка Беларуси провела несколько поединков высокого качества. Но в полуфинале чешская теннисистка Петра Квитова была сильнее в двух сетах.

Однако приятно то, что белорусские теннисистки или находятся в отличной физической форме перед открытым чемпионатом Австралии, или набирают ее. Напомним, что сразу четыре наших спортсменки выступят в основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема.