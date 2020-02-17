Действующий лидер сезона КХЛ - московский ЦСКА - почти через час сыграет на площадке "Минск-Арены". "Армейцы" в регулярном чемпионате встретятся со столичным "Динамо". Возможность успеть на игру есть, билеты еще в продаже. А теперь о спортивных событиях, которые уже произошли, - рубрика "Матчбол".



Отлично выступили белорусы на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. Анна Гуськова стала лучшей среди женщин, а вот сборная Беларуси по биатлону пока без медалей в Италии.



Этап Кубка мира среди лыжных акробатов, который традиционно прошел на Воробьевых горах, принес нашей сборной сразу две медали. Весь прошлый год олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова пропускала - она восстанавливалась после травм. И сейчас с уверенностью можно говорить - она полностью восстановилась. В этот раз и в квалификации, и в первом финале Анна неизменно набирала третью сумму баллов. Однако в решающем прыжке Гуськова выполнила тройное сальто и в блестящем стиле победила.



Вслед за женскими прыжками начался и суперфинал у мужчин. Все внимание белорусских болельщиков здесь было приковано к выступлению нашего Павла Дика. В решающей попытке Павел сделал ставку не на сложность, а на чистоту исполнения и не ошибся. Судьи поставили белорусу чуть более 112 баллов, что позволило Дику впервые в карьере подняться на третью ступень пьедестала этапа Кубка мира.



Ждем субботу. Через шесть дней этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Раубичах. Спешите увидеть этот старт лично.



А вот чемпионат мира по биатлону пока складывается не так удачно, как мы того желаем. Лучший итог - 15-е место Антона Смольского в спринте. В субботу белорус финишировал на 15-м месте. Это лучший результат атлета в карьере. Во вторник и среду вашему вниманию индивидуальные гонки.



Кстати, увидим основной состав сборной Беларуси по биатлону в Раубичах уже на следующей неделе. Чемпионат Европы пройдет именно в легендарном спорткомплексе под Минском. Соревнования должны были пройти в Эстонии, однако в Отепя нет снега. Международный союз биатлонистов обратился к нам с просьбой провести турнир в Раубичах. Министерство спорта согласилось. IBU компенсирует финансовую сторону вопроса.



8 медалей - итог выступления белорусов на чемпионате Европы по борьбе в столицы Италии, 3 из них золотые.



Магомедхабиб Кадимагомедов в весовой категории 79 килограммов, Максим Негода (категория 63) и Ванесса Колодинская в весовой категории до 53 килограммов принесли нашей стране золотые награды. Также в нашем активе одна серебряная медаль и четыре бронзовые. Несмотря на такой успех, к сожалению, олимпийские лицензии на этих соревнованиях не разыгрывались.



На этой неделе продолжаем следить за чемпионатом мира по биатлону, также вашему вниманию очередные матчи "Динамо" в КХЛ и Экстралиге. В четверг "Минчанка" сыграет против "Ле Канне" в Кубке ЕКВ. Уже завтра стартует футбольная Лига чемпионов. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, а мы обязательно еще увидимся.



