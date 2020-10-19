Рубрика "Матчбол"

Столичное хоккейное "Динамо" уступает "Спартаку" в очередном туре регурлярного чемпионата КХЛ. 3:0 московская команда победила. Несмотря на неудачу, бело-голубые остаются на четвертом месте Западной конференции. Еще больше спортивных событий в рубрике "Матчбол".