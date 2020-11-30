Отлично выступила на первом этапе Кубка мира по биатлону Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка после двух гонок занимает 4 место в общем зачете. А вот футбольное первенство страны наоборот завершилось в прошлые выходные. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск (видео).