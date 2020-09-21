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Рубрика "Матчбол"

Виктория Азаренко на стадии четвертьфинала завершила выступление на престижном теннисном турнире в Риме. Впереди открытый чемпионат Франции. В футбольном первенстве страны определился единоличный лидер. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск (видео).

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