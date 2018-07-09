Рубрика "Матчбол"

Главной сенсацией теннисного турнира Уимблдон стала минчанка Александра Саснович, которая сегодня сыграла матч за выход в четвертьфинал. Это уже лучший результат в карьере финалистки Кубка Федерации. Но хотелась, безусловно, большего. Как складывался поединок для Александры сегодня, - в рубрике "Матчбол".

Новость последних часов. Белорусская теннисистка Александра Саснович провела успешный турнир на Уимблдоне. Но сегодня остановилась на стадии 1/8 финала. Тем не менее, игру Саши эксперты уже назвали самой сенсационной.

Матч против сильной спортсменки из Латвии Елены Остапенко сначала складывался на пользу одной из ведущих теннисисток Беларуси. Саша вела в первом сете со счетом 5:2, но, вероятно, небольшой опыт на турнирах Большого шлема стал решающим. Партия, которая получилась очень напряженной, завершилась победой соперницы белоруски.

Во втором сете после такого больного поражения в первом, Саснович тяжело было собрать силы, и победа теннисистки из Латвии здесь безусловная - 6:0.

Уимблдон - знаковый турнир для легендарного теннисиста Максима Мирного. Во-первых, именно в эти даты он празднует день рождения. Во-вторых, первая победа на турнире Большого шлема состоялась именно здесь.

Напомним, что борьбу на британских кортах в парном разряде Максим Мирный завершил, к сожалению, еще в первом круге.

На прошедших выходных начался последний тур футбольного первенства в первом круге. Он завершится сегодня игрой "Днепр" - "Ислочь". Очень ярким матчем получилась встреча между борисовским БАТЭ и жодинским "Торпедо-БелАЗ". 95-я минута счета выдалась счастливой для чемпионов страны.

Этот удар головой на последних мгновениях матча нанес защитник борисовского клуба Захар Волков. Счет до этого момента был 1:1. И казалось, что уже не изменится. Но футбол всегда дарит фантастические сюжеты. Первый круг БАТЭ завершает на первом месте. 14 июля в матче 16 тура борисовчане сыграют против "Смолевичей". Впереди и еврокубковые матчи за место в групповом этапе Лиги чемпионов.