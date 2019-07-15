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Рубрика "Матчбол"
Арина Соболенко возвращается в топ-10 мирового рейтинга женской теннисной ассоциации. На два шага в возобновленном табеле сегодня поднялась Виктория Азаренко. Она - 38-ая ракетка планеты. Почти рядом Александра Саснович - белоруска на 42-ом месте. Тем временем в чемпионате страны по футболу завершился первый круг - подробности в рубрике "Матчбол".
А в прошедшую среду борисовчане стартовали в новом сезоне Лиги чемпионов - в первом раунде квалификации. На домашнем стадионе дружина Алексея Баги принимала лучшую команду Польши "Пяст" и сыграла вничью 1:1. Ответный матч пройдет 17 июля. В четверг в первом раунде Лиги Европы стартовало три белорусских клуба: однако только один из них сумел победить. "Шахтер" в Солигорске был сильнее "Хибернианса" из Мальты 1:0. Точный выстрел в активе Валерия Громыко. "Витебск" 0:2 уступил в Финляндии "Купсу", минское "Динамо" сыграла вничью 1:1 с "Лиепаей" в гостях.
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Кристина Тимановская стала лучшей в беге на дистанции 200 метров. Отлично выступили белорусы и на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике. Соревнования принимал шведский город Евле. Две золотые медали в активе Эльвиры Герман в беге на дистанции 100 метров с барьерами и у прыгуна в высоту Максима Недасекова. Серебро в метании молота у Анастасии Масловой, две бронзовых медали нашей стране принесли Виолетта Скворцова и Алексей Котковец. В общем медальном зачете Беларусь на восьмом месте.
На этой неделе следим за футболом
Вас ждут ответные матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В субботу в квалификации к чемпионату мира: сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет против Турции. Параллельно интересуемся событиями чемпионата мира по водным видам спорта. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт и мы обязательно еще увидимся.
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