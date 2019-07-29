3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рубрика "Матчбол"
Сегодня стали известны все пары участников одной восьмой финала Кубка Беларуси по футболу. Вероятно, большее внимание будет противостоянию брестского "Динамо" и футболистов "Минска", также "Динамо" из Минска и Гомеля. Чемпион страны - БАТЭ - сыграет с минским "Торпедо". Подробнее о борисовском клубе - сегодня в нашей рубрике "Матчбол"
Победа, которую мы будем вспоминать еще много лет
Борисовский БАТЭ подарил всем своим поклонникам интересный, напряженный и, главное, триумфальный матч. К нам в гости приехал сильный норвежский "Русенборг". Однако "варяги" уехали домой на щите. Очень хорошая заявка на выход в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. БАТЭ побеждает норвежский "Русенборг" в домашнем противостоянии - 2:1 - при аншлаге на "Борисов-Арене". Поддержать желто-голубых пришли более 13 тысяч болельщиков. Все билеты были проданы. И главное - игроки БАТЭ своих поклонников не подвели. В первом тайме с пенальти отличился Игорь Стасевич, во второй половине встречи опять вывел вперед хозяев Максим Скавыш. Важный гол на выезде за скандинавов провел Андерс Кондрасен. Игра в ответ пройдет уже на этой неделе в норвежском Тронхейме. Прямая трансляция также будет на телеканале "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 20 часов.
Победный почин через сутки поддержали и футболисты солигорского "Шахтера"
"Горняки" вслед за БАТЭ успешно стартовали во втором раунде квалификации еврокубков, но во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Точный удар "горняки" нанесли уже на 5-ой минуте. Элис Бакай заработал штрафной и сам реализовал стандарт. А на старте второй половины после подач албанца с углового определился Павел Рыбак. Виктория 2:0 делает "Шахтер" фаворитом перед визитом в Данию - матч состоится в этот четверг. Судьба путевки в третий раунд квалификации решится в Эсб'ерге в первый день августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45.
А сейчас к виду спорта, в котором победные традиции очень сильны, что подтвердили и ІІ Европейские игры. В Минске состоялся традиционный турнир нашего известного борца Олега Караваева. Об итогах - далее. Три медали: две золотые и одну бронзовую завоевали белорусы в первый день международного турнира памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. В весовой категории до 82 килограммов в финале Виктор Сосуновский оказался сильнее представителя Турции Эмраха Куса, еще один белорус в категории до 97-ми килограммов Сергей Стародуб победил также борца из Турции Сулеймана Мемирчи. Бронзовая награда также в активе Владислава Манкевича, белорус в весовой категории до 82 килограммов в схватке за бронзу оказался сильнее Мираса Ахматжанова из Казахстана.
В итоге всего турнира наши борцы завоевали шесть медалей. Соревнования являются рейтинговыми, то есть в Минске в эти дни разыграются баллы, которые будут учтены при жеребьевке на чемпионат мира в сентябри в Нур-Султане. Напомним, что телеканал "Беларусь 5" на этой неделе покажет ответную встречу борисовского БАТЭ против норвежского "Русенборга". В среду начало трансляции в 19:50. Приятного просмотра.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов