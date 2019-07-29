Рубрика "Матчбол"

Сегодня стали известны все пары участников одной восьмой финала Кубка Беларуси по футболу. Вероятно, большее внимание будет противостоянию брестского "Динамо" и футболистов "Минска", также "Динамо" из Минска и Гомеля. Чемпион страны - БАТЭ - сыграет с минским "Торпедо". Подробнее о борисовском клубе - сегодня в нашей рубрике "Матчбол"

Победа, которую мы будем вспоминать еще много лет

Борисовский БАТЭ подарил всем своим поклонникам интересный, напряженный и, главное, триумфальный матч. К нам в гости приехал сильный норвежский "Русенборг". Однако "варяги" уехали домой на щите. Очень хорошая заявка на выход в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. БАТЭ побеждает норвежский "Русенборг" в домашнем противостоянии - 2:1 - при аншлаге на "Борисов-Арене". Поддержать желто-голубых пришли более 13 тысяч болельщиков. Все билеты были проданы. И главное - игроки БАТЭ своих поклонников не подвели. В первом тайме с пенальти отличился Игорь Стасевич, во второй половине встречи опять вывел вперед хозяев Максим Скавыш. Важный гол на выезде за скандинавов провел Андерс Кондрасен. Игра в ответ пройдет уже на этой неделе в норвежском Тронхейме. Прямая трансляция также будет на телеканале "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 20 часов.

Победный почин через сутки поддержали и футболисты солигорского "Шахтера"

"Горняки" вслед за БАТЭ успешно стартовали во втором раунде квалификации еврокубков, но во втором по значимости клубном турнире континента - Лиги Европы. Точный удар "горняки" нанесли уже на 5-ой минуте. Элис Бакай заработал штрафной и сам реализовал стандарт. А на старте второй половины после подач албанца с углового определился Павел Рыбак. Виктория 2:0 делает "Шахтер" фаворитом перед визитом в Данию - матч состоится в этот четверг. Судьба путевки в третий раунд квалификации решится в Эсб'ерге в первый день августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45.

А сейчас к виду спорта, в котором победные традиции очень сильны, что подтвердили и ІІ Европейские игры. В Минске состоялся традиционный турнир нашего известного борца Олега Караваева. Об итогах - далее. Три медали: две золотые и одну бронзовую завоевали белорусы в первый день международного турнира памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. В весовой категории до 82 килограммов в финале Виктор Сосуновский оказался сильнее представителя Турции Эмраха Куса, еще один белорус в категории до 97-ми килограммов Сергей Стародуб победил также борца из Турции Сулеймана Мемирчи. Бронзовая награда также в активе Владислава Манкевича, белорус в весовой категории до 82 килограммов в схватке за бронзу оказался сильнее Мираса Ахматжанова из Казахстана.

В итоге всего турнира наши борцы завоевали шесть медалей. Соревнования являются рейтинговыми, то есть в Минске в эти дни разыграются баллы, которые будут учтены при жеребьевке на чемпионат мира в сентябри в Нур-Султане. Напомним, что телеканал "Беларусь 5" на этой неделе покажет ответную встречу борисовского БАТЭ против норвежского "Русенборга". В среду начало трансляции в 19:50. Приятного просмотра.