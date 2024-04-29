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Рубрика "Матчбол": футбол и баскетбол на этой неделе в авангарде спортивных событий

Волейбольный "Шахтер" занимает десятое место в Суперлиге России. Результат для дебютанта турнира отличный, команду ждет золотая серия чемпионата Беларуси против гомельской "Энергии". Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол" (видео).

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