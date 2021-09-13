Рубрика "Матчбол" - новости профессионального спорта и не только

Праздничным спортивным получился Минский полумарафон, который стал долгожданным событием для минчан, так как в прошлом году из-за CОVID-19 самый массовый забег Беларуси был отменен. Но накануне собрал почти 10 тысяч любителей бега. Кроме полумарафона, в нашей традиционной рубрике "Матчбол" новости и профессионального спорта (видео).