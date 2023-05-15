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Рубрика "Матчбол о наиболее важных спортивных событиях недели
Гранды белорусского волейбола подтвердили свой статус на прошлой неделе. "Шахтер" опять стал лучшей командой в мужском чемпионате, а "Минчанке" не было равных среди женщин. На этой неделе очередной трофей может взять столичный клуб в первенстве по баскетболу. А в чемпионате по футболу в лидерах по-прежнему коллектив из Минска. В нашей рубрике "Матчбол" сегодня акцент на игровых видах спорта (видео).
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