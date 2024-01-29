Рубрика "Матчбол" о самых ярких спортивных событиях недели

Чемпион подтверждает свой статус! Минское "Динамо" - лучшая команда предсезонного турнира в Могилеве. Бело-голубые последовательно победили "Днепр", "Гомель" и "Неман". В ближайшую субботу на "Динамо-Юни" команда Вадима Скрипченко сыграет против "Витебска" (Подробности в видео).