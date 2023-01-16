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Рубрика "Матчбол" о самых заметных спортивных событиях недели

Белорусские биатлонисты на прошлой неделе готовились к Кубку Содружества, который на этой неделе планируют принять Раубичи. На Кубке страны лидеры продемонстрировали хорошие результаты. Поклонники могут быть спокойны - к важному старту наши атлеты подходят в оптимальной форме. Минское "Динамо" между тем прервало серию поражений в регулярном розыгрыше КХЛ, а еще в столице разыграли Кубок страны по мини-футболу.

Все подробности в традиционной рубрике "Матчбол". Подробности в видео.

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