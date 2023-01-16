3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рубрика "Матчбол" о самых заметных спортивных событиях недели
Белорусские биатлонисты на прошлой неделе готовились к Кубку Содружества, который на этой неделе планируют принять Раубичи. На Кубке страны лидеры продемонстрировали хорошие результаты. Поклонники могут быть спокойны - к важному старту наши атлеты подходят в оптимальной форме. Минское "Динамо" между тем прервало серию поражений в регулярном розыгрыше КХЛ, а еще в столице разыграли Кубок страны по мини-футболу.
Все подробности в традиционной рубрике "Матчбол". Подробности в видео.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов