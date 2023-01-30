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Рубрика "Матчбол" о самых значимых событиях в белорусском спорте за неделю
Гандболисты СКА в эти минуты в рамках SEHA-лиги на площадке спорткомплекса "Уручье" играют против "Чеховских медведей". Прямая трансляция встречи поединка вас ждет на телеканале "Беларусь 5", а вот о том, что уже прошло, расскажем в рубрике "Матчбол".
Подробности в видео.
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