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Рубрика "Матчбол" о спортивных событиях дня

Наставник минского "Динамо" Крейг Вудкрофт будет готовить хоккеистов сборной Беларуси к олимпийской квалификации на Игры в Пекине. Отбор пройдет в конце августа. Напомним, сегодня стало известно, что Михаил Захаров покинул должность главного тренера сборной Беларуси по хоккею. В "Матчболе" - о других спортивных событиях (видео).

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