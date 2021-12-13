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Рубрика "Матчбол" о ярких событиях недели
В конце года награды за высокие показатели. Новый главный тренер солигорского "Шахтера" Иван Биончик - лучший тренер Беларуси по итогам прошлого сезона. Закрыли футбольный год - на церемонии "Звездный мяч" определили лучших спортсменов.
Блестящие выступления белорусских биатлонистов на соревнованиях в Австрии. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол".
Рассказывает Станислав Липский.
Биатлон, безусловно, в авангарде спортивных событий: отлично выступили белорусы на третьем этапе Кубка мира - сразу три награды в активе наших земляков.
Золото и серебро завоевала Анна Сола в Хохфильцене. Кстати, этот австрийский городок без преувеличения удачное место для наших атлетов, учитывая успехи Динары Алимбековой в прошлом году. Мужской спринт открывал соревнования, и именно в этой гонке Антон Смольский стал третьим, завоевав свою первую награду этапа Кубка мира.
Почин партнера по команде чуть позже поддержала Анна Сола: не допустив ни единого промаха, белоруска выиграла аналогичную женскую гонку.
Учитывая уверенную победу, мы вправе были рассчитывать на медали в пасьюте, так и получилось. Сола стала второй! Благодаря таким результатам белоруска в общем зачете Кубка мира поднялась на второе место, уступая только норвежке Ройселанд.
Приятно отметить третье место в общем зачете Кубка мира еще за одной белоруской - олимпийской чемпионкой Динарой Алимбековой. В Хохфильцене она стала четвертой в преследовании и восьмой в спринте. С надеждой ждем очередной этап во французском Анси.
Минское хоккейное "Динамо" побеждает "Йокерит" накануне в регулярном чемпионате КХЛ. 5:3 - минчане не оставили шансов финнам.
Именно гости "Минск-Арены" подходили к игре против "зубров" лидерами Западной конференции, а хозяева площадки проиграли три игры подряд, поэтому победа очень нужна была белорусам. Бек и Стремвалль вывели вперед минчан, однако Йенсен сократил отставание в конце второго периода. Третий отрезок встречи получился зрелищным: пять шайб увидели зрители. Приятно, что три из них заброшены были в ворота "Йокерита". "Динамо" побеждает и продолжает борьбу за плей-офф КХЛ.
Впереди международная пауза, минчане пошли на нее на девятом месте Западной конференции. 20 декабря сыграем против "Динамо" из Риги.
Кстати, о хоккее на уровне сборных. Молодежная сборная Беларуси в эти дни спорит за единственную путевку в элиту мирового хоккея на чемпионате мира в дивизионе IA. Накануне дружина Сергея Стася не оставила шансов хозяевам соревнований - хоккеистам Дании - 9:1.
На этой неделе продолжаем смотреть новый сезон биатлонистов (в четверг, 16 декабря, стартует этап в Анси), параллельно интересуемся играми плей-офф чемпионата мира по гандболу среди женщин, а также волейболом (в воскресенье, 19 декабря, пройдет финал Кубка Беларуси).
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