Рубрика "Матчбол" - обзор самых ярких спортивных событий недели

2 октября минское хоккейное "Динамо" продолжит первую в сезоне домашнюю серию в КХЛ. Команда Дмитрия Квартального сыграет с казахстанским "Барысом" на "Минск-Арене". Билеты на матч еще остаются в продаже, старт поединка в 19 часов. О других спортивных событиях расскажем в рубрике "Матчбол". Подробности в видео.