Рубрика "Матчбол" рассказывает об успехах белорусских спортсменов за неделю

Сразу три минчанки входят в топ-40 лучших теннисисток планеты по итогам рейтинга, который опубликован сегодня. Значительного успеха достигла Александра Саснович после серий отличных выступлений - с 47-й строчки она переместилась на 36-ю. Виктория Азаренко на данный момент 19-я. Арина Соболенко - 6-я. На прошлой неделе было много футбольных событий. На них и сконцентрируем наше внимание в рубрике "Матчбол" (видео).