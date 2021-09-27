Рубрика "Матчбол" с обзором событий большого спорта в Беларуси

Спортивный обозреватель Андрей Козлов в привычном амплуа ведущего рубрики "Матчбол" с обзором событий большого спорта. Илья Ивашко впервые в карьере пробился в топ-50 лучших теннисистов мира и стал 45-й ракеткой планеты. В женском рейтинге Арина Соболенко сохранила за собой высокую вторую строку. Об отличительном сезоне белорусских теннисистов и не только в рубрике "Матчбол" (видео).