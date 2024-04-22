Рубрика "Матчбол": волейболистки "Минчанки" побеждают "Динамо" из Краснодара в Суперлиге России

Волейболистки "Минчанки" побеждают "Динамо" из Краснодара в Суперлиге России. Несмотря на это, занимают только 13-е место в турнирной таблице, потому команду ждут игры за право продолжить выступление в следующем сезоне чемпионата. Спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол".