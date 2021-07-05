Рубрика "Матчбол" знакомит с главными спортивными событиями

9 медалей завоевали белорусские грации на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Минске. Главной звездой заключительного дня стала Алина Горносько - у нее сразу 3 золота. Не осталась без медалей и сборная Беларуси в группе. Наши спортсменки выиграли бронзовую награду в упражнениях с пятью мячами.