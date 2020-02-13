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Рука Бога! Азиатский вариант
В матче Кубка АФК (это восточный аналог Лиги Европы) филиппинский "Церес" в стартовой игре группового этапа принимал "Свайриенг" из Камбоджи. Уверенная победа хозяев - 4:0. На экране эпизод, из-за которого мы говорим об этом турнире. Защитник филиппинцев Джошуа Громмен на 14-й минуте сделал счет 2:0. И судьи не заметили, что забил 23-летний игрок рукой. Что-то похожее Диего Марадона исполнил в 1986 году в четвертьфинале чемпионата мира.
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