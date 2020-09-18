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"Рух" громит "Смолевичи" на старте

"Рух" сильно бьет "Смолевичи" на старте 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Брестчане с теннисным счетом справились с оппонентом - 6:0. Владислав Васильев оформил дубль, по разу отличились Всеволод Садовский, Артем Рахманов, Алексей Антилевский и Евгений Шевченко. Эта виктория позволяет "Руху" подняться на промежуточное 6 место, "Смолевичи" же турнирную таблицу замыкают.

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