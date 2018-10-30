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Руководство мадридского "Реала" уволило Хулена Лопетеги с поста главного тренера

"Совет директоров понимает, что существует огромное несоответствие между качеством игроков "Реала" и текущими результатами", - говорится в официальном заявлении "сливочных". Временно исполняющим обязанности главкома назначен Сантьяго Солари.

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