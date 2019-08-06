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Руководство минского "Торпедо" уведомило АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе

Руководство минского "Торпедо" уведомило АБФФ о прекращении выступлений в элитном дивизионе в связи с финансовыми проблемами. Решение об исключении команды из состава участников турнира будет принято и рассмотрено на ближайшем заседании исполкома федерации.

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