ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Румынка Симона Халеп второй год подряд завершит в статусе первой ракетки мира

В обновленном рейтинге WТА Арина Соболенко опускается на четыре позиции и теперь на 15-м месте. Александра Саснович 31-я, Виктория Азаренко 56-я, Вера Лапко 62-я. И сегодня Саснович матчем с Михаэлой Бузарнеску из Румынии стартует в Кубке Кремля. Начало ориентировочно в 16:30. Прямая трансляция из Москвы на "Беларусь 5". 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все