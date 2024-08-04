Бумажные кровати, отсутствие нормальной еды, допуск трансгендеров для борьбы с женщинами. Расставим Олимпиаде в Париже баллы за провалы

В ответ на жалобу Палестины о неотстранении Израиля от Олимпийских игр представитель МОК Марк Адамс отметил: "В мире происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Играх. Но наша профессия - спорт, мы уходим от политики". Здесь помолчим, просто для осознания, насколько лживым и двуличным может быть МОК.

Прелести Олимпиады, надо отдать должное, уже оценили и зрители, и атлеты. Игры, судя по всему, хотят выйти на первое место среди самых провальных, и у них это получается. Триатлонистам, которые приняли участие в заплыве по Сене в рамках Олимпиады в Париже, стало плохо во время и после выступления. Рвота, бумажные кровати, отсутствие нормальной еды, заборы, допуск трансгендеров для борьбы с женщинами. Все это оставляет неизгладимый отпечаток на французских игрищах и на Макроне, которому отмыться уже вряд ли получится. Впрочем, баллы за провалы давайте расставим вместе. Подробности у Станислава Липского.

Серединка на половинку

Олимпиада в Париже миновала экватор, и едва ли французы гордятся организацией Игр. Сотни бездомных все также живут на улицах столицы Франции, в то время как правительство страны тратит миллионы евро на картинку благополучия, которую пытаются показать всей мировой общественности по телевидению. Все пошло не так уже на церемонии открытия Олимпиады - из-за дождя люди уходили с трибун, промокнув до нитки, небесная канцелярия была безжалостна к организаторам, но еще более безжалостны были те, кто на следующий день делился своими впечатлениями от церемонии: в кадре нам показали отрубленную голову Марии Антуанетты, но еще страшнее показалась пародия на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.





Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен - "насмешки и издевательства над христианами". В воскресенье стало известно, что видео с основными моментами церемонии открытия пропало с сайта МОК и YouTube-канала организации.

Красочное шоу, как все мы услышали, не обошлось без скандалов, поэтому по десятибалльной системе ставим организаторам Игр за церемонию открытия максимум 4.

Еще более остро перед Олимпиадой стоял вопрос очистки реки Сена, ведь именно здесь выступали триатлонисты. Но справиться с такой задачей, видимо, полностью не получилось. Да, турнир прошел, атлетам пройти испытание Сеной хоть и удалось, но какой ценой?! Канадского атлета после старта, мягко говоря, тошнило от пережитого заплыва. По сообщениям FRANCE 24, канадец подал в суд на МОК, так как, по его словам, триатлонист не смог добиться хорошего результата из-за плохого самочувствия после заплыва в Сене. Беднягу вырвало 10 раз после окончания гонки.

Добавляют антуража всему этому и крысы в городе, выглядывающие порой из канализации.

За очистку Сены, соответственно, условия соревнований в этой части Парижа, смело ставим неуд.





Дальше больше. Вопрос организации турнира по боксу - отдельная история. Она тоже страшная. Речь о женском боксе, где продолжают побеждать трансгендеры! Линь Юй-Тин, считающий себя женщиной, но проваливший гендерный тест, одолел представительницу Узбекистана со счетом 5:0. Девушка не смогла сдержать слез и не стала жать руку сопернице по окончании поединка. А чуть ранее алжирская спортсменка-мужчина по рождению победила итальянку, которая была вынуждена остановить бой, опасаясь за свое здоровье. Более того, Анжелика Карини объявила о завершении карьеры.

"То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, это позор всех времен", - заявил президент Международной ассоциации бокса. Умар Кремлев пообещал, что IBA наградит обеих пострадавших спортсменок как за первое место на Олимпиаде и будет защищать каждую женщину в боксе от гендерной дискриминации. За разъяснением в МОК обратилась и Венгрия.

И здесь ставим организаторам кол, ведь Олимпиада - это в первую очередь про честный путь к победе!

Американский политик Валентина Гомес уже высказалась по этому поводу.

У этих трансгендеров должна быть своя категория. Потому что раньше, если мужчина бил женщину, его отправляли в тюрьму. Сейчас вам за это дают золотую медаль на Олимпиаде. Это самые ужасные Олимпийские игры в истории. Они высмеяли христианство и женщин. Валентина Гомес, политический деятель (США)

Транспорт для олимпийцев - еще одна отдельная тема, ведь логистика на главном летнем старте четырехлетия крайне важна, и понятно это прежде всего атлетам, так, ватерполисты олимпийской сборной Греции передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже: спортсмены возвращались с тренировки в олимпийскую деревню, но оказались заблокированы другими авто, припаркованными на узкой улице.

Наш парень Евгений Золотой также попал в транспортный коллапс, двигаясь к своему месту старта. Его автобус сломался, поэтому финал с его участием перенесли на целый час. Безусловно, это повлияло на настрой атлета, благо, белорус справился - принес нашей стране еще одно серебро.

В общем, транспортная система в Париже далека от идеала - здесь ставим максимум четверку, дальше обсудим жилье.

Олимпийский чемпион на дистанции 100 метров на спине итальянец Томас Чеккон раскритиковал условия проживания в Олимпийской деревне, а также бассейн, в котором соревнуются спортсмены - мол он медленный. Томас не один в этой критике - ряд спортсменов высказывали жалобы не только относительно качества питания, но также и медленного пополнения запасов еды и нехватки продуктов. Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом олимпийский чемпион Арман Дюплантис вообще отказался от проживания в Олимпийской деревне, вторая главная претензия спортсменов - к неудобным кроватям, сообщает Le Figaro. "Я скоро потеряю спину", - написала австралийская ватерполистка Тилли Кернс в социальной сети. "Настоящие картонные кровати, они очень жесткие", - отметила легкоатлетка Уитни Ти из Кот д’Ивуара.





Поэтому за комфорт атлетов в олимпийской деревне с натяжкой поставим четверку.

А вот кому мы - белорусы - сегодня точно и заслуженно поставим - высшую оценку - 10 баллов, так это Ольге Власовой - главному тренеру сборной Беларуси по прыжкам на батуте: две медали из двух возможных - золото и серебро, несмотря на все санкции и палки в колеса от Международного олимпийского комитета - результат потрясающий.