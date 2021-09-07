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Ряд бельгийских игроков не примет участия в матче с белорусами в квалификационном матче ЧМ - 2022

Вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Аксель Вицель и нападающий Янник Карраско не сыграют за сборную Бельгии в квалификационном матче чемпионата мира - 2022 с командой Беларуси. Встреча пройдет завтра на нейтральном поле в Казани и начнется в 21:45. Прямую трансляцию покажет "Беларусь 2". Данные футболисты не полетели с командой в столицу Татарстана. Кроме того, игру пропустят нападающий Ромелу Лукаку, а также защитники Ян Вертонген и Тома Менье. В конце марта белорусы и бельгийцы уже встречались в рамках квалификации. Тогда наша команда была разгромлена со счетом 0:8.

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