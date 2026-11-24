Быть не только чемпионом, но и патриотом своей страны: учащихся динамовских СДЮШОР посвятили в ряды "Юных динамовцев".

Коллектив спортивного общества пополнили более 70 ребят и девчат, которые связали свой путь со спортом, - представители хоккея, художественной гимнастики, синхронного плавания и баскетбола.

Торжество состоялось в знаковом для белорусов месте - Музее истории Великой Отечественной войны, что подчеркивает связь и преемственность поколений.

"Важное мероприятие для всех спортсменов. Каждый хочет стать частью такой структуры, как БФСО "Динамо". И это большая честь оказаться здесь. Музей Великой Отечественной войны - это память Победы", - отметил учащийся школы "Динамо-джуниверс" Артемий Башко.

Олег Шуляковский, замминистра внутренних дел Беларуси:

"Чемпионом можешь ты не быть, но патриотом быть обязан. В Республике Беларусь военно-патриотическое движение развивается, расширяется и приумножается. Движение "Юный динамовец" - тоже составляющая патриотического воспитания, но только со спортивным уклоном. Мы с вами видим, как горят глаза у этих ребят и девчат. За них очень радостно, потому что это будущее белорусского спорта и нашей страны".

Сегодня спортивное общество "Динамо" - это отличный трамплин для развития в 28 видах спорта, среди которых 21 - олимпийский.