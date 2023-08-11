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Рыженков о главных акцентах Игр, уровне результатов белорусских спортсменов и деталях грядущей церемонии закрытия
Пристальное внимание сейчас приковано к яркому игровому виду спорта - баскетболу 3х3, где шансы на золото у белорусских спортсменов высоки. Финалы пройдут завтра, 12 августа. А сегодня весь день на "Палова-Арене" работал ведущий спортивных программ на "Беларусь 1" Стас Липский. В ходе турнира ему удалось пообщаться с главой Федерации баскетбола, первым заместителем главы Администрации Президента Максимом Рыженковым. Главные акценты Игр, уровень результатов наших спортсменов и даже детали грядущей церемонии закрытия (подробности в видео).
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