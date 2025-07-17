С 18 по 26 июля в Минске пройдет Открытый чемпионат Беларуси по теннису

Большой теннис - в Минске! 18 июля состоится жеребьевка главного турнира в этом виде спорта в стране, а 19 июля пройдут первые матчи квалификации - речь о чемпионате Беларуси.

К слову, в этот уикенд именно этот РЦОП отметит свое 25-летие . 20 июля 2000 года официально впервые появилось название РЦОП по теннису. С тех пор центр стал настоящим символом белорусского спорта, уникальной достопримечательностью столицы, где формируются и тренируются национальные сборные, в разные годы лидерами которых были Максим Мирный, Виктория Азаренко и Арина Соболенко.