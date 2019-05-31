С 10 июня визой в Беларусь станут билет на соревнования либо бейдж участника II Европейских игр

Через любой пункт пропуска без визы при условии, что есть билет. Уже с 10 июня попасть в Беларусь можно, предъявив квиток на любое мероприятие ІІ Европейских игр или бейдж участника. Обладатель подобных пропусков получит несколько льгот. Если въезд осуществляется на личном транспорте, то за платные дороги платить не нужно. Кроме того, покупка билета онлайн (а к этому дню их продано уже 9 тысяч за рубежом) будет отображаться в базе данных на границе в течение часа. Наибольшей популярностью пользуются билеты на соревнования по художественной гимнастике. Также в числе самых популярных пляжный футбол и настольный теннис.