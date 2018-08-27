С 8 медалями Беларусь заняла 4 место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

4 медали, 2 из которых золотые, завоевали белорусы в заключительный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Камила Бобр и Алена Ноздрева накануне стали первыми на дистанции 200 метров. Чуть позже каноист Артем Козырь на финише такой же дистанции вырвал звание лучшего на планете. Еще одну награду в копилку сборной принесли Надежда Макарченко и Ольга Климова в заезде каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Марина Литвинчук в заезде байдарок-одиночек на дистанции 5 тысяч метров поднялась на вторую ступеньку пьедестала. В общем зачете с 8 медалями - 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми - Беларусь заняла 4 место.